Студенты колледжей ЯНАО остались без мест в общежитиях

Молодежи пообещали заселение в общежития в течение нескольких недель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В преддверии учебного года студенты Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) столкнулись с проблемой заселения в общежития. На ситуацию жители ЯНАО пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову в социальных сетях.

«Студенты слоняются по городу, общежитие не заселяют», — написала Ольга Пуйко в комментариях на странице губернатора. Жительница ЯНАО задала главе региона вопрос, куда делись места в общежитиях, где студенты проживали в минувшем учебном году.

Представители департамента образования ЯНАО в ответ заявили, что в общежития заселят студентов-льготников и тех, кто приехал из отдаленных районов. Это не удовлетворило родителей студентов, после чего депобразования пообещал: «Всех ребят, нуждающихся в общежитии, заселят в течение ближайших недель».

Где в течение «ближайших недель» будут проживать нуждающиеся в жилье, а также с чем связана возникшая проблема, не сообщается. По всем вопросам учащимся и родителям предлагается обращаться к заместителю директора ЯМК.

Это не единственная проблема, с которой столкнулись учащиеся Ямала перед 1 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что администрации отдельных учебных заведений по собственной инициативе, превышая полномочия, начали требовать у учащихся справки об отсутствии в семьях коронавируса.

Учебные заведения ЯНАО 1 сентября начинают работать в обычном очном режиме. Дистанционное обучение, введенное из-за пандемии коронавируса, сохранится в ЯНАО для студентов-заочников.