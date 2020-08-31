31 августа 2020
30 августа 2020

В Тюмени ухудшается ситуация по коронавирусу

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За сутки коронавирус подтвердился у 49 тюменцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 49 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее в регионе было выявлено 47 новых случаев заболевания.

«Тюменская область — 49 (случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 7820 жителей региона.

Коэффициент заражения коронавирусом продолжает держаться на единице. Это значит, что на одного заболевшего приходится один зараженный человек, поэтому риски новых заражений инфекцией в регионе остаются стабильно высокими. Местные власти приняли решение продлить режим повышенной готовности в регионе до 14 сентября. При этом, губернатор Тюменской области Александр Моор частично ослабил требования карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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