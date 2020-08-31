В пермском городе хотят закрыть единственный тубдиспансер

Здания поликлиники могут признать непригодными для лечения больных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Чусовом Пермского края под угрозой закрытия оказалась противотуберкулезная поликлиника. Об этом URA.RU сообщил депутат Чусовского городского округа Александр Аннакулиев. Он отметил, что здания, построенные в 30-х годах прошлого века, могут оказаться непригодными для лечения больных. В результате округ, в котором проживают десятки тысяч человек, останется без специализированного медучреждения.

В медучреждении URA.RU подтвердили, что угроза закрытия поликлиники существует. «Конечно, мы переживаем, что поликлинику закроют, а персонал останется без работы. Стационар уже закрыли (в 2017 году — прим. ред.). Сейчас пустующее здание разрушается. Больных везут в Губаху», — пояснил агентству сотрудник поликлиники.

Аннакулиев также отметил, что написал обращение президенту РФ, чтобы привлечь внимание к проблеме, однако ответ (имеется в распоряжении редакции) пришел из краевого правительства. В нем сказано, что оба здания противотуберкулезной поликлиники находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Сейчас поликлиника разрабатывает техзадание на обследование объектов. После чего будет решаться вопрос о целесообразности ремонта или реконструкции корпусов и их дальнейшей эксплуатации.