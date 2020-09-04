СМИ: Европа отказалась поддерживать протест в Беларуси

Берлин, Рим и Париж отказываются прерывать диалог с Лукашенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Европе пришлось отказаться от санкций против действующего белорусского президента Александра Лукшенко из-за трех стран ЕС. Против ограничений для главы Беларуси выступили Италия, Германия и Франция, сообщают немецкие СМИ.

«Берлин и Париж утверждают, что каналы связи с Лукашенко при любых обстоятельствах должны оставаться открытыми. Санкции помешали бы этому», — сообщает Die Welt со ссылкой на собственные источники. Страны выступают за диалог с президентом Беларуси. Решение Германии и Франции поддержала Италия. Теперь от санкций против действующей власти Беларуси придется отказаться.

При этом страны Балтии и Польша были за то, чтобы ввести против Лукашенко санкции. Эстония, Литва и Латвия даже заявляли, что вводят против него и его команды ограничения. В списке тогда оказались 30 фамилий.

Еще 20 августа главы 27 стран Европы единогласно поддерживали решение ввести санкции против Лукашенко. Из-за «насилия и репрессий» ЕС готовил Минску участь Москвы, пишет телеканал « Царьград ».

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