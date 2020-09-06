Сегодня, 7 сентября, — 271-й день с момента выявления коронавируса и 181-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 025 505 (+5 195) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 8219 (+59) человек, выздоровело 5724 (+12) пациентов, зафиксировано 353 летальных исхода (221 — непосредственно от COVID-19).
Коронавирус в Пермском крае стал распространяться быстрее.Коэффициент заражаемости (Rt) увеличился до 1,03, а общий прирост новых заболевших COVID-19 составляет 0,7%. Большая часть заразившихся проходит лечение в больницах региона, 19 из 59 заболевших — амбулаторно. Среди заразившихся 22 мужчины, 35 женщин и два ребенка (мальчик и девочка).
За неделю от COVID-19 оправилось 246 человек. Сейчас под наблюдением медиков остается 1740 человек. При этом за тот же период (31 августа — 6 сентября) в регионе коронавирусом заразилось 408 человек. Сейчас доля свободного коечного фонда в больницах региона составляет 13,1% при норме более 50%. Данный показатель постоянно уменьшается.
Заразившимся коронавирусом медикам не будут платить.Краевая власть отменила региональные выплаты, которые полагались тем медикам, которые заразились коронавирусом на работе или скончались в результате COVID-19. При этом данную норму распространили и на более ранние периоды (с 15 марта). В минздраве края объяснили это тем, что федерация уже ввела дополнительные выплаты медработникам и нет необходимости производить региональные.
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