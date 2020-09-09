Власти выделили миллионы на спасение мусорного оператора Тюмени

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, моор александр, портрет
Тюменский губернатор Александр Моор принял решение, которое поможет региону достичь показателей нацпроекта «Экология» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Власти Тюменской области выделят субсидию регоператору «Тюменское экологическое объединение», который пострадал из-за последствий коронакризиса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

В документе говорится, что средства выделяются для поддержки непрерывной работы регоператора, поскольку это необходимо для достижения целевых показателей нацпроекта «Экология». В постановлении также отмечается, что решение принято из-за проблем, связанных с распространением коронавируса. В частности, у регоператора из-за падения собираемости платежей образовалась задолженность перед возчиками и полигонами. По данным URA.RU, субсидия составит порядка 150 млн рублей.

«Полученные средства будут направлены на поддержание двух важнейших звеньев системы обращения с отходами: оплату услуг транспортировщиков, которые ежедневно обеспечивают своевременный вывоз коммунальных отходов. А также на обеспечение нужд полигонов, принимающих отходы для размещения», — отметил руководитель «ТЭО» Константин Фрумкин.

Ранее URA.RU сообщало, что меры поддержки также были приняты в ЯНАО и ХМАО. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее выделял субсидию «Инновационным технологиям», а глава Югры Наталья Комарова установила авансовые платежи бюджетных структур за услуги ЖКХ и согласовала выделение льготного кредита регоператору «Югра-Экология». Также напомним, федеральное правительство ранее анонсировало выделение порядка 9 млрд рублей на поддержку регоператоров, однако Тюменская область, ХМАО и ЯНАО в число получателей субсидий не вошли из-за высокой бюджетной обеспеченности регионов «матрешки», а также по причине принятых собственных мер поддержки на уровне субъектов.

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