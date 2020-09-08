08 сентября 2020

В Свердловской области готовятся ко второй волне коронавируса. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург
Новый томограф, на котором можно диагностировать COVID, обошелся в 53 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области готовятся ко второй волне коронавируса. Об этом заявил глава регионального минздрава Андрей Карлов во время открытия кабинета с новым компьютерным томографом в Областной детской клинической больнице.

Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU про вторую волну коронавируса, Карлов сказал: «Сейчас не будем об этом говорить, скажу только, что мы готовы к этой ситуации». Он уточнил, что новый томограф можно использовать для диагностики коронавируса. «Этот аппарат позволяет определять степень поражения легких», — отметил министр. Помещение в больнице позволяет организовать прием коронавирусных больных отдельно от других пациентов. В то же время Карлов отметил, что число заболевших COVID в Свердловской области снижается.

Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург
Андрей Карлов побывал на открытии
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области установят несколько новых компьютерных томографов — помимо Областной детской клинической больницы, они попадут также в горбольницу Екатеринбурга №40, в города Каменск-Уральский и Нижний Тагил.

9 сентября на Среднем Урале зарегистрировано 115 случаев заболеваний коронавирусом, 11 человек скончались. Всего в регионе с начала эпидемии заболели 26 401 свердловчан, выздоровели 20 480 человек. Скончались 495 жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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