Новый томограф, на котором можно диагностировать COVID, обошелся в 53 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области готовятся ко второй волне коронавируса. Об этом заявил глава регионального минздрава Андрей Карлов во время открытия кабинета с новым компьютерным томографом в Областной детской клинической больнице.

Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU про вторую волну коронавируса, Карлов сказал: «Сейчас не будем об этом говорить, скажу только, что мы готовы к этой ситуации». Он уточнил, что новый томограф можно использовать для диагностики коронавируса. «Этот аппарат позволяет определять степень поражения легких», — отметил министр. Помещение в больнице позволяет организовать прием коронавирусных больных отдельно от других пациентов. В то же время Карлов отметил, что число заболевших COVID в Свердловской области снижается.

Андрей Карлов побывал на открытии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области установят несколько новых компьютерных томографов — помимо Областной детской клинической больницы, они попадут также в горбольницу Екатеринбурга №40, в города Каменск-Уральский и Нижний Тагил.

9 сентября на Среднем Урале зарегистрировано 115 случаев заболеваний коронавирусом, 11 человек скончались. Всего в регионе с начала эпидемии заболели 26 401 свердловчан, выздоровели 20 480 человек. Скончались 495 жителей региона.