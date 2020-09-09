09 сентября 2020
08 сентября 2020

Разносчиками инфекции в ХМАО стали жители двух крупных городов

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, вход запрещен, инфекция, инфекционное отделение, красная зона
На Нижневартовск и Сургут приходится почти половина новых случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Два крупных города ХМАО — Нижневартовск и Сургут — стали основными «поставщиками» новых случаев коронавируса в регионе. На них приходится 39 из 80 новых случаев заражения COVID-19. Всего же заболевших коронавирусом за минувшие сутки нашли в 14 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«На момент выявления заболевания у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 человек зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По 5 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции — 1,01, а в самоизоляции находятся 4 550 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 284 человека. Новые случаи коронавируса найдены в следующих городах и районах ХМАО:

  • Нижневартовск — 20;
  • Сургут — 19;
  • Ханты-Мансийск — 17;
  • Нягань — 4;
  • Радужный — 4;
  • Когалым — 3;
  • Октябрьский район — 3;
  • Советский район — 3;
  • Сургутский район — 2;
  • Мегион — 1;
  • Нефтеюганск — 1;
  • Белоярский район — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1

Всего: 80

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 33 пациентов тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 176 человек в регионе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открыты рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.

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