Разносчиками инфекции в ХМАО стали жители двух крупных городов

Два крупных города ХМАО — Нижневартовск и Сургут — стали основными «поставщиками» новых случаев коронавируса в регионе. На них приходится 39 из 80 новых случаев заражения COVID-19. Всего же заболевших коронавирусом за минувшие сутки нашли в 14 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«На момент выявления заболевания у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 человек зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 75 случаях. По 5 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции — 1,01, а в самоизоляции находятся 4 550 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 284 человека. Новые случаи коронавируса найдены в следующих городах и районах ХМАО:
- Нижневартовск — 20;
- Сургут — 19;
- Ханты-Мансийск — 17;
- Нягань — 4;
- Радужный — 4;
- Когалым — 3;
- Октябрьский район — 3;
- Советский район — 3;
- Сургутский район — 2;
- Мегион — 1;
- Нефтеюганск — 1;
- Белоярский район — 1;
- Кондинский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1
Всего: 80
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 33 пациентов тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 176 человек в регионе.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открыты рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.
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