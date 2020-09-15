Россия представила ЕС список несостыковок в деле Навального

Постоянное представительство России при ЕС представили депутатам Европарламента вопросы, которые касаются надуманных обвинений в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Дипломаты указали, что в заявлениях блогера есть ряд несостыковок.
«Не являясь экспертами в области токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам относительно этого дела», — говорится в сообщении. В документе приводятся вопросы. Первый из них: есть ли какой-то смысл для российских властей «отравить» Навального боевым нервно-паралитическим веществом в городе с полумиллионным населением и затем сделать всё возможное, чтобы отпустить его на лечение в Германию, где «Новичок» может быть идентифицирован?
В постпредстве указали также на сопротивление со стороны Германии в вопросе предоставления результатов анализов, отсутствие улик и отклонение от диалога.
Ранее политолог Александр Сосновский заявил, что фотография, которую опубликовал Навальный после выхода из комы, является постановочной. Журналист перечислил странности снимка, среди которых идеальное состояния подушек и белья.
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