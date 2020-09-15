В Евросоюзе хотят назвать новые санкции именем Навального

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
В ЕС предложили создать «список Навального» по аналогии со «списком Магнитского» Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Пакет санкций за нарушение прав человека может носить имя блогера Алексея Навального. С таким предложением выступил представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.

«То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека», — цитирует Борреля РИА «Новости». Политик предлагает назвать глобальный санкционный режим по аналогии с имеющимся «списком Магнитского».

Идею Борреля раскритиковали в Совфеде РФ. В частности сенатор Олег Морозов заявил, что сам список является политической акцией и не содержит реальных оснований для введения санкций.

Санкционный список Магнитского, по аналогии с которым Жозеп Боррель предлагает создать и «список Навального», включает в себя лиц, которые, по мнению его составителей, причастны к смерти аудитора Сергея Магнитского, либо к другим нарушениям прав человека в России. Документ стал действовать в 2010 году в качестве рекомендации для стран Евросоюза не пускать причастных к смерти аудитора в Европу. В списке 60 фамилий, связанных с МВД, СК и ФСИН.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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