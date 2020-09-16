16 сентября 2020
15 сентября 2020

Из-за недовольных родителей по всем школам ХМАО прошли рейды

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, еда, кухня, приготовление пищи, столовая, школьное питание, школьная кухня, готовка еды
По всем школам ХМАО прошли проверки после публичной критики горячих обедов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По всем школам ХМАО прошли проверки после публичной критики горячих обедов для младшеклассников. Родители жаловались на некачественную еду в столовых, но по результатам рейда нарушений не выявлено, сообщают в департаменте образования и молодежной политики Югры.

«Тут ведь дело не в качестве, а во вкусовых предпочтениях. У родителей есть право прийти в школу и попробовать еду, но этим правом никто не пользуется. Понятное дело, что если кормишь дома только макаронами, то салат из капусты он уже есть не будет», — считает источник URA.RU в системе образования ХМАО.

По информации департамента общественных и внешних связей ХМАО, вопрос питания в школах в Югре стоит на особом контроле и школьное питание соответствует требованиям Роспотребнадзора. «При составлении школьного меню учитывалось то, что пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей», — добавили в депсвязей, со ссылкой на слова директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО критикуют горячее питание, которым с начала учебного года бесплатно кормят учеников начальных классов. Родители возмущаются качеством питания и пишут, что дети остаются голодными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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