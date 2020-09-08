В ХМАО родители критикуют бесплатное питание младшеклассников

Не все дети с удовольствием завтракают в школьных столовых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Сургута критикуют горячее питание, которым с начала учебного года бесплатно кормят учеников начальных классов в школах. Гневными сообщениями пестрят родительские чаты в мессенджерах.

«Сын пришел из школы голодным. Говорит, что в столовой давали жареную рыбу. В итоге, он выпил только компот и все. Куда это годится?», — возмущается мама второклассника. «Детей несколько дней подряд пичкают кашами. Дочь рассказывает, что у половины класса тарелки остаются полными», — пишет другая родительница.

Заместитель главы Сургута Анна Томазова в разговоре с журналистом агентства подчеркнула, что школьное меню составлено с учетом мнения родителей и самих учеников во время кулинарных советов, которые собирались еще до введения в ХМАО режима повышенной готовности. «Двухнедельное меню утверждено Роспотребнадзором и учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. Просто не у всех учащихся сформированы вкусовые привычки есть ту же кашу, например. Но мы должны придерживаться принципов сбалансированного питания. Из бюджета выделены деньги на витаминизацию, поскольку в течение апреля и мая дети не питались в школах», — прокомментировала вице-мэр.

Обеспечить горячим питанием всех школьников младших классов предложил президент РФ Владимир Путин, выступая в Федеральном собрании с ежегодным посланием. В июне стало известно, что правительство России направит на это 22 млрд рублей.