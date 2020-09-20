Строительство сетей 5G в России может оказаться под угрозой

Операторов обяжут строить сотовые сети 5G исключительно на отечественно оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Но, по словам специалистов, это ставит под угрозу реализацию любых проектов в сети нового поколения, так как такого оборудования в РФ нет.
«Операторы смогут строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне (24,25—24,5 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции», —передают «Ведомости» проект решения Госкомиссии по радиочастотам.
При этом специалисты заявляют, что такого оборудования в стране просто нет. По мнению управляющего партнера AC& M-Consulting Михаила Алексеева, если решение об использовании отечественного оборудования примут, строительство сетей 5G окажется под большим вопросом. Ограничение развития 5G в России будет иметь негативные последствия не столько для телекоммуникационной отрасли, сколько для промышленных производств и передовых российских компаний, которые готовы использовать новые технологии для повышения эффективности и создания новых продуктов на российском рынке, считает он.
Ранее многие россияне выступили против внедрения сети. Теории заговора о вреде вышек 5G получили особую популярность во время пандемии коронавируса. Звучала версия, что через них распространяют инфекцию. Почти половина россиян считают, что автомобили спасают от влияния 5G, а депутат Госдумы Евгений Федоров назвал вышки 5G иностранным оружием, которые могут быть использованы против россиян.
Подписывайтесь на URA.RU в