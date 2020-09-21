На ХМАО надвигаются дожди и сильный ветер

Жителям Югры нужно приготовиться к непогоде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО всю неделю будет дождливо и ветрено. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По прогнозу МЧС, в течение недели регион ожидают ветра южных направлений скоростью до 5-10 метров в секунду, по востоку порывы до 15 м/с. Температура ночью от +2 до +7 ºС, днем от +7 до +12 ºС.

Согласно онлайн-сервисам Гидрометцентра и Яндекс.Погоды, днем средняя температура воздуха составит от +7 до +10 градусов. Тепло придет в регион только в выходные: в субботу и воскресенье по округу потеплеет до +15 градусов. Осадков в выходные не ожидается.

В течение недели температура днем в Ханты-Мансийске будет колебаться от +7 до +10 градусов, пройдут переменные дожди. В пятницу, субботу и воскресенье без осадков. В Сургуте будет пасмурно с переменными дождями, температура от +7 до 10 градусов, в выходные без осадков, а в среду ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В Нижневартовске будет от +9 до 12 градусов, пройдут кратковременные дожди, в среду ветер усилится до 17 м/с, в выходные осадков не ожидается.