23 сентября 2020

Свердловский суд оставил киллера рейдера Федулева в колонии

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Предпоследнее слово во время судебного заседания по делу Павла Федулева. Екатеринбург, федулев павел
Павел Федулев осужден на длительный срок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Киллер Виталий Пильщиков, убивший предпринимателей, а также сотрудника милиции, продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы. Такое решение вынесла судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда по апелляции прокурора, оспорившего решение суда Нижнего Тагила об условно-досрочном освобождении Пильщикова. Мужчину называют «личным киллером» ранее осужденного уральского рейдера Павла Федулева.

«Виталий Пильщиков отбывает наказание в виде лишения свободы на срок 24 года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 млн. рублей по приговору суда за совершение убийства предпринимателей, охранника, а также милиционера, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой», — сообщили в пресс-службе областной прократуры.

Ранее Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решение об условно-досрочном освобождении Виталия Пильщиков. Однако с этим решением не согласилась нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Напомним, прежде на основании приговоров, вынесенных судами в мае и декабре 2011 года и в мае 2013 года, Павел Федулев был осужден к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Другие участники возглавляемой им преступной группы — к лишению свободы на сроки от 3 лет до 24 лет 10 месяцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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