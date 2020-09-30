Начался второй этап вакцинации от коронавируса

Вторую прививку пока поставили шести добровольцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве в рамках исследования приступили ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек», — цитирует Ракову ТАСС.

Она уточнила, что вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Повторная прививка, по ее словам, необходима для усиления иммунного ответа, полученного при первой вакцинации. Первую прививку, как сообщила Ракова, поставили уже более 5,7 тысячи человек. У большинства из них хорошее самочувствие, добавила сотрудница столичной мэрии.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире. Сейчас препарат находится на третьем завершающем этапе испытаний. Он вышел на стадию испытаний среди людей, состоящих в группе риска, сообщает агентство Nation News. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, третья фаза может продлиться год, передает «Национальная служба новостей».