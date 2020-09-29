Геннадий Бухтин считается одним из самых опытных и уважаемых чиновников в региональном правительстве Фото: Александр Рувинский

В региональном правительстве заговорили об отставке одного из самых влиятельных и опытных чиновников ХМАО Геннадия Бухтина. При этом инсайдеры говорят об этом, как о его личном решении, никак не связанном с аппаратными конфликтами.

«Бухтин уйдет из правительства Комаровой. Даже если его сейчас назначат. Он хотел немного другого графика работы, разгрузиться от ряда направлений, что на нем висят. Не получилось. Думается, что пока ему будут искать замену, он еще поработает. Жалко, что он уйдет, претензий по работе к нему никаких нет», — объяснил журналисту URA.RU осведомленный источник.

Геннадий Бухтин не подтвердил и не опроверг информацию о своей отставке, посмеялся и напомнил, что в 2015 году (год, когда Наталью Комарову избрали на второй губернаторский срок) вокруг него были аналогичные слухи. «Идет формирование состава правительства. Назначат — назначат. Все будет хорошо», — заключил Бухтин в разговоре с журналистом URA.RU.

Геннадий Бухтин назначен на должность замгубернатора ХМАО в сентябре 2010 года. В его ведении находятся ключевые региональные департаменты: финансов, экономического развития, по управлению госимуществом, госзаказа, труда и занятости, проектного управления, региональная служба по тарифам. До работы в ХМАО, он возглавлял департамент развития Дальнего Востока и Северных территорий, а также был советником Владимира Путина.

Ранее URA.RU писало, что избранная 13 сентября губернатор ХМАО Наталья Комарова до сих пор не приняла официального решения о новом составе правительства. Источник, знакомый с ситуацией, считает, что среди заместителей губернатора шаткие позиции у Николая Милькиса, Юрия Южакова и Всеволода Кольцова.