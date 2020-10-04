В ближайшие часы будет объявлено, кто займет пост мэра Нового Уренгоя. В эти минуты в газовой столице ЯНАО проходит очное тестирование кандидатов на кресло градоначальника. Несмотря на продолжающуюся борьбу, сразу несколько источников URA.RU в мэрии утверждают, что новым главой станет врио руководителя Андрей Воронов.
До последнего этапа конкурса, помимо Воронова, дошли еще двое претендентов — главный инженер «Уренгойдорстроя» Дмитрий Туковский и замглавы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов. Источники URA.RU ранее говорили, что неожиданное выдвижение Кожухова может стать проблемой для основного кандидата Воронова. Однако теперь мало кто верит, что конкурс может завершиться непредсказуемо. Несмотря на фактическое управление Новым Уренгоем, Воронов тщательно готовился к конкурсу, заподозрить его в формальном подходе никак нельзя, поделились чиновники мэрии.
«Воронов засиживался до поздней ночи, писал свою презентацию сам. И это после насыщенного рабочего дня. Так же стали работать многие. У ближайших помощников и ответственных за основные отрасли просто пропало время для отдыха и выходные», — пояснил источник агентства в администрации.
В мэрии Нового Уренгоя подтвердили URA.RU, что заседание конкурсной комиссии началось в 9:00. Кандидаты представят депутатам гордумы свои программы дальнейшего развития города. Имя мэра, предположительно, станет известно к вечеру 5 октября. На инаугурации ожидают губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, который прибыл в Новый Уренгой накануне.
Андрей Воронов стал врио главы Нового Уренгоя 7 сентября, когда Иван Костогриз досрочно сложил полномочия. До этого Воронов работал замгубернатора ЯНАО. В его назначении, по версии инсайдеров URA.RU, заинтересован губернатор Артюхов.
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