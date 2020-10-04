ХМАО установил новый рекорд по распространению коронавируса

В ХМАО за сутки обнаружили и лабораторно подтвердили 159 случаев заражения коронавирусом. Это двухмесячный рекорд. В прошлый раз столько же случаев заражения было 6 июля, когда действовали почти все карантинные ограничения. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 105 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 человек зафиксирована пневмония, у 19 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 145 случаях. По 14 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Новые случаи заражения обнаружены в 17 из 22 муниципальных образованиях. Общая картина инфицирования выглядит так:
- Сургут — 39;
- Нефтеюганск — 20;
- Нижневартовск — 17;
- Ханты-Мансийск — 15;
- Урай — 10;
- Нефтеюганский район — 10;
- Нягань — 7;
- Советский район — 7;
- Сургутский район — 6;
- Когалым — 5;
- Мегион — 5;
- Октябрьский район — 5;
- Лангепас — 4;
- Радужный — 4;
- Югорск — 3;
- Покачи — 1;
- Нижневартовский район — 1.
Всего: 159 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 46 пациентов тяжелое, 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 192 человека.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
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