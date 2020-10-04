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01 октября 2020

ХМАО установил новый рекорд по распространению коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, вход запрещен, инфекция, инфекционное отделение, врач, медик, красная зона, любавина оксана
Больше всего заболевших в Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки обнаружили и лабораторно подтвердили 159 случаев заражения коронавирусом. Это двухмесячный рекорд. В прошлый раз столько же случаев заражения было 6 июля, когда действовали почти все карантинные ограничения. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 105 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 человек зафиксирована пневмония, у 19 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 145 случаях. По 14 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Новые случаи заражения обнаружены в 17 из 22 муниципальных образованиях. Общая картина инфицирования выглядит так:

  • Сургут — 39;
  • Нефтеюганск — 20;
  • Нижневартовск — 17;
  • Ханты-Мансийск — 15;
  • Урай — 10;
  • Нефтеюганский район — 10;
  • Нягань — 7;
  • Советский район — 7;
  • Сургутский район — 6;
  • Когалым — 5;
  • Мегион — 5;
  • Октябрьский район — 5;
  • Лангепас — 4;
  • Радужный — 4;
  • Югорск — 3;
  • Покачи — 1;
  • Нижневартовский район — 1.

Всего: 159 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 46 пациентов тяжелое, 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 192 человека.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

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