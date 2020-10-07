Президент не афиширует личную жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин счастлив общаться со своими внуками, но не будет раскрывать подробности личной жизни в целях безопасности. Об этом сам российский лидер признался в интервью ТАСС.

«Есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому», — заявил президент в заключительном выпуске проекта «20 вопросов Владимиру Путину». При этом он не уточнил количество своих внуков.

Также российский лидер признался, что внуки считают его авторитетом. «Когда дочка начала учить одного из моих внуков, он говорит: почему я должен делать так, как ты? Она говорит: потому что я старше. Он говорит: нет, дедушка Вова старше. Так что в известной степени для них я являюсь авторитетом», — сказал Путин. Он признался, что нечасто рассказывает о своей семье — в целях безопасности. Более того, публичное представительство членов семьи политиков, которое популярно за границей, президент назвал театром.

Также в выпуске Путин рассказал о самой большой личной потере за 20 лет и отчитал ведущего. Проект «20 вопросов Владимиру Путину» приурочен к 20-летию работы президента на высших государственных постах. Заключительный выпуск вышел в день его 68-летия и был посвящен личной жизни, передает « Федеральное агентство новостей ».