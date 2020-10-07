07 октября 2020

Российская молодежь устроила флешмоб в день рождения Путина. Видео

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Российская молодежь поздравила Владимира Путина с днем рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В среду в социальных сетях прошел своего рода стихийный флешмоб — российская молодежь и представители общественных организаций на протяжении всего дня публиковали поздравления президенту РФ Владимиру Путину. 7 октября главе государства исполнилось 68 лет.

«В социальных сетях множество поздравлений из разных уголков России. Молодежь, представители общественных организаций, студенты и просто неравнодушные жители записывают видео-поздравления, публикуют фотографии», — говорится в сообщении Instagram-группы News_see, авторы которой опубликовали ролик с десятками обращений к российскому лидеру. Президенту желают «крепкого сибирского здоровья», «стойкости характера» и «успехов в работе», подчеркивая, что молодежи «очень повезло, что у России такой лидер».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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