Мертвых американцев позвали на президентские выборы

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США бюллетени для голосования на предстоящих президентских выборах отправили давно умершим людям. Об этом стало известно после публикации одного из родственников таких «избирателей».

«Я сын Джона и Гертруды Томпсонов. Оба скончались более десяти лет назад, однако они получили бюллетени для голосования на предстоящих выборах», — цитирует агентство «Ридус» одного из пользователей социальной сети. Свои слова мужчина подкрепил фотографиями присланных ему бюллетеней на имена покойных родителей.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу в них будет противостоять представитель демократической партии страны Джо Байден.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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