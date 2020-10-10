Мертвых американцев позвали на президентские выборы

В США бюллетени для голосования на предстоящих президентских выборах отправили давно умершим людям. Об этом стало известно после публикации одного из родственников таких «избирателей».
«Я сын Джона и Гертруды Томпсонов. Оба скончались более десяти лет назад, однако они получили бюллетени для голосования на предстоящих выборах», — цитирует агентство «Ридус» одного из пользователей социальной сети. Свои слова мужчина подкрепил фотографиями присланных ему бюллетеней на имена покойных родителей.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу в них будет противостоять представитель демократической партии страны Джо Байден.
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