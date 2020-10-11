Вслед за экс-ректором ТюмГУ Куцевым из жизни ушла его супруга

Причины смерти Ольги Куцевой не сообщаются Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения РФ Ольга Куцева. Об этом сообщает официальный сайт Тюменского госуниверситета. Ольга Куцева была женой экс-ректора ТюмГУ Геннадия Куцева, который скончался от коронавируса тремя днями ранее.

«С прискорбием сообщаем, что не стало Куцевой Ольги Ивановны, Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации. Ректорат и коллектив Тюменского госуниверситета выражает глубокие соболезнования родным и близким и разделяет горечь невосполнимой утраты», — указано в сообщении ТюмГУ.

Ольга Куцева окончила в 1962 году фармацевтический факультет Иркутского государственного медицинского института с присвоением квалификации «Провизор». Поработала в ТюмГУ более 10 лет в должности заведующей и директора аптеки «Вита».

Ранее агентство писало о том, что супруг Ольги Куцевой Геннадий Куцев скончался от коронавируса 9 октября. Ситуация с COVID-19 в Тюменской области продолжает ухудшаться. 12 октября в регионе был установлен новый рекорд по заболеваемости.