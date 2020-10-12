Центр Челябинска на сутки останется без воды

Отключение воды связано с проведением восстановительных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Центрального района Челябинска почти на сутки останутся без холодной воды. Ее перекроют 13 октября в 20-00 и подключат на следующий день вечером, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Вода будет отключена в домах на улицах Энгельса, Энтузиастов, Худякова, Воровского, Верхнеуральская, Курчатова, Южная, Больничная, Клары Цеткин, Карла Либкнехта, Свердловский проспект, Сони Кривой, Володарского и Ленина», — уточнили в URA.RU в администрации Челябинска. Всего под отключение попадает 146 многоквартирных домов.

В квартале, который ограничен улицами Ленина-Воровского-Худякова-Энтузиастов, будет пониженное давление воды. Отключение связано с проведением восстановительных работ на сетях.