12 октября 2020

Центр Челябинска на сутки останется без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Касли. Вода. Челябинск., кран, вода, водоснабжение, гигиена, мытье рук
Отключение воды связано с проведением восстановительных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Центрального района Челябинска почти на сутки останутся без холодной воды. Ее перекроют 13 октября в 20-00 и подключат на следующий день вечером, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Вода будет отключена в домах на улицах Энгельса, Энтузиастов, Худякова, Воровского, Верхнеуральская, Курчатова, Южная, Больничная, Клары Цеткин, Карла Либкнехта, Свердловский проспект, Сони Кривой, Володарского и Ленина», — уточнили в URA.RU в администрации Челябинска. Всего под отключение попадает 146 многоквартирных домов.

В квартале, который ограничен улицами Ленина-Воровского-Худякова-Энтузиастов, будет пониженное давление воды. Отключение связано с проведением восстановительных работ на сетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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