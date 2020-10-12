Сергей Лагойда намерен продолжить работу в администрации Нефтеюганска после восстановления Фото: Алексей Петров © URA.RU

Суд ХМАО восстановил в должности заместителя главу Нефтеюганска Сергея Лагойду, который был уволен из мэрии в связи с утратой доверия. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Суд восстановил меня в должности. Причем мы входили в процесс с моим адвокатом Юрием Исхаковым во второй раз. Я собираюсь продолжать работу в качестве заместителя главы города. Мне должна быть выплачены компенсация за все время, что прошло с моего увольнения», — рассказал Лагойда.

Источник URA.RU в администрации Нефтеюганска сообщил, что чиновники сейчас думают о том, как исполнить решение окружного суда. «Должность, которую занимал Лагойды — заместитель главы города, курирующий взаимодействие с правоохранительными органами, упразднена решением городской думы. Возможно, ему будут предложены какие-то другие имеющиеся вакансии. Кроме того, планируется оспорить решение окружного суда в кассации», — прокомментировал собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что Лагойда уже второй раз восстанавливается в городской администрации по решению суда. Предыдущее увольнение вице-мэра привело к обыскам и попытке возбудить уголовное дело против главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева.