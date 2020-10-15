15 октября 2020
14 октября 2020

В ХМАО до критического уровня упало число мест в ковидных палатах

© Служба новостей «URA.RU»
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Число свободных ковидных коек должно быть больше 50%, но в ХМАО их сейчас только 27% Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО заняты две трети ковидных коек, несмотря на то, что открыты дополнительные моногоспитали в Мегионе и Югорске. А за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 196 человек в 20 муниципальных образованиях. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 29 человек болезнь протекает бессимптомно. Состояние 71 пациента тяжелое, 56 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — добавили в оперштабе.

Больше недели лидерами по числу заболевших остаются Ханты-Мансийск и Сургуте. Вся география инфицирования ХМАО на эти сутки выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 33;
  • Сургут — 31;
  • Нефтеюганск — 15;
  • Нефтеюганский район — 12;
  • Нягань — 10;
  • Нижневартовск — 10;
  • Октябрьский район — 10;
  • Югорск — 10;
  • Советский район — 10;
  • Сургутский район — 8;
  • Лангепас — 7;
  • Кондинский район — 7;
  • Урай — 7;
  • Когалым — 6;
  • Нижневартовский район — 6;
  • Радужный — 6:
  • Мегион — 4;
  • Белоярский район — 2;
  • Покачи — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО равен 1,02. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 208 человек. За сутки излечились 105 человек, за весь период пандемии — 22 тысячи 443 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила до 1 ноября карантин в регионе для жителей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Закрыты кальянные и детские развлекательные центры.

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