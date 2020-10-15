В ХМАО до критического уровня упало число мест в ковидных палатах

В ХМАО заняты две трети ковидных коек, несмотря на то, что открыты дополнительные моногоспитали в Мегионе и Югорске. А за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 196 человек в 20 муниципальных образованиях. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 29 человек болезнь протекает бессимптомно. Состояние 71 пациента тяжелое, 56 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — добавили в оперштабе.
Больше недели лидерами по числу заболевших остаются Ханты-Мансийск и Сургуте. Вся география инфицирования ХМАО на эти сутки выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 33;
- Сургут — 31;
- Нефтеюганск — 15;
- Нефтеюганский район — 12;
- Нягань — 10;
- Нижневартовск — 10;
- Октябрьский район — 10;
- Югорск — 10;
- Советский район — 10;
- Сургутский район — 8;
- Лангепас — 7;
- Кондинский район — 7;
- Урай — 7;
- Когалым — 6;
- Нижневартовский район — 6;
- Радужный — 6:
- Мегион — 4;
- Белоярский район — 2;
- Покачи — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО равен 1,02. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 208 человек. За сутки излечились 105 человек, за весь период пандемии — 22 тысячи 443 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила до 1 ноября карантин в регионе для жителей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Закрыты кальянные и детские развлекательные центры.
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