В ХМАО до критического уровня упало число мест в ковидных палатах

Число свободных ковидных коек должно быть больше 50%, но в ХМАО их сейчас только 27% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО заняты две трети ковидных коек, несмотря на то, что открыты дополнительные моногоспитали в Мегионе и Югорске. А за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 196 человек в 20 муниципальных образованиях. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 29 человек болезнь протекает бессимптомно. Состояние 71 пациента тяжелое, 56 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — добавили в оперштабе.

Больше недели лидерами по числу заболевших остаются Ханты-Мансийск и Сургуте. Вся география инфицирования ХМАО на эти сутки выглядит так:

Ханты-Мансийск — 33;

Сургут — 31;

Нефтеюганск — 15;

Нефтеюганский район — 12;

Нягань — 10;

Нижневартовск — 10;

Октябрьский район — 10;

Югорск — 10;

Советский район — 10;

Сургутский район — 8;

Лангепас — 7;

Кондинский район — 7;

Урай — 7;

Когалым — 6;

Нижневартовский район — 6;

Радужный — 6:

Мегион — 4;

Белоярский район — 2;

Покачи — 1;

Ханты-Мансийский район — 1.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО равен 1,02. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 208 человек. За сутки излечились 105 человек, за весь период пандемии — 22 тысячи 443 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила до 1 ноября карантин в регионе для жителей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Закрыты кальянные и детские развлекательные центры.