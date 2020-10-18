Перевозчики переиграли мэрию челябинского города

Водителям Копейска вернут разрешение на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более сотни водителей маршрутных такси Копейска (Челябинская область) вернут разрешение на работу, незаконно отобранное мэрией. К работе водители приступят уже в ближайшее воскресенье, сообщила URA.RU представитель «Простого товарищества» Рафида Суктубаева.

«После встречи в прокуратуре Челябинской области с участием прокуратуры Копейска, регионального УФАС, а также уполномоченного по правам предпринимателей 19 октября состоялось совещание в мэрии Копейска. 25 октября нам возвращают свидетельства и разрешения на работу сроком действия до 31 декабря. В тот же день мы выводим такси по прежним маршрутам», — пояснила URA.RU Суктубаева.

Представители «Простого товарищества» добавили, что всего на работу вернутся порядка 106 водителей. Разрешение на работу у них было отобрано в июле, после чего городские маршруты без аукциона начал обслуживать один перевозчик — компания «КВ Экспресс».

С тех пор бизнесмены в различных инстанциях пытаются отстоять свое право возить людей по всему Копейскому городскому округу. В областном Арбитражном суде продолжается рассмотрение дела о продлении действия разрешения на работу до 2023 года, как это предусмотрено законом.