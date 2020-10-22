Евгения Майорова предложила членам семьи разобраться между собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К челябинскому детскому омбудсмену Евгении Майоровой обратились родители одного из школьников, с просьбой наказать бабушку их сына. Выяснилось, что пожилая женщина тайно оплачивала интернет внуку, а внук посещал сайты «18+», на которые «несовершеннолетним заходиться не рекомендуется.

«У нас вопиющая ситуация, бабушка тайно оплачивает интернет внуку, то есть моему сыну-школьнику. А он посещает сайты 18+! Как мы можем наказать бабушку? Как вы ее можете наказать?» — такой звонок поступил уполномоченному по правам ребенка в регионе.

«Родители очень возмущались, — рассказала URA.RU Майорова. — Я понимаю, их эмоции, но бабушка же не для того, платила за интернет, чтобы он посещал эти сайты. Да и юридических оснований наказать бабушку, нет. Члены семьи должны сами разобраться между собой».

Омбудсмен также отметила, что родительскими запретами посещать те или иные сайты, проблему не решить. «Иначе можно просто спровоцировать конфликт, — уверена Майорова. — И даже если отключить весь интернет дома, не факт, что дети увидят запрещенное для них в другом месте, вне дома». Ч то касается сайтов с ненадлежащим контентом, то по словам омбудсмена, на такие сайты можно подавать жалобу в Роскомнадзор,