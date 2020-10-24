Почему жителям ЯНАО перестали выдавать бесплатные лекарства

Лекарства обязаны были выдавать в соответствии с указом губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бесплатные лекарства от ОРВИ в Надымской ЦРБ в Ямало-Ненецком автономном округе перестали выдавать из-за нарушения сроков поставки. Об этом заявили в пресс-службе больницы.

«Задержка в выдаче наборов для жителей района произошла по причине нарушения сроков поставки необходимых лекарственных препаратов поставщиками, с которыми были заключены государственные контракты», — сообщали в больнице ТАСС. Дополнительным фактором стало значительное увеличение числа заболевших ОРВИ по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года. Показатели 2020 года выросли в три-пять раз.

Органы здравоохранения в экстренном порядке запросили дополнительное финансирование и сформировали контракты. Это заняло время.

Ранее стало известно, что в части районов ЯНАО закончились бесплатные лекарства для пациентов с диагнозом ОРВИ. Нуждающихся жителей поставили в лист ожидания на следующую партию поставок.