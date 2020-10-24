Почему жителям ЯНАО перестали выдавать бесплатные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Лекарства, таблетки. Челябинск, термометр, таблетки, лекарства, грипп, температура, болезнь, орви
Лекарства обязаны были выдавать в соответствии с указом губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бесплатные лекарства от ОРВИ в Надымской ЦРБ в Ямало-Ненецком автономном округе перестали выдавать из-за нарушения сроков поставки. Об этом заявили в пресс-службе больницы.

«Задержка в выдаче наборов для жителей района произошла по причине нарушения сроков поставки необходимых лекарственных препаратов поставщиками, с которыми были заключены государственные контракты», — сообщали в больнице ТАСС. Дополнительным фактором стало значительное увеличение числа заболевших ОРВИ по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года. Показатели 2020 года выросли в три-пять раз.

Органы здравоохранения в экстренном порядке запросили дополнительное финансирование и сформировали контракты. Это заняло время.

Ранее стало известно, что в части районов ЯНАО закончились бесплатные лекарства для пациентов с диагнозом ОРВИ. Нуждающихся жителей поставили в лист ожидания на следующую партию поставок.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...