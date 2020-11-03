Мир предупредили о новой волне коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 ноября, — 328-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 238-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 482 689, достигнув отметки в 47 272 801. Из них выздороветь удалось уже 33 877 272 пациентам (+255 531). Жертвами COVID-19 стали 1 210 678 человек (+5 395).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 550 837 американцев. Следом идут Индия (8 266 914) и Бразилия (5 554 206). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 655 038.

Вакцина и лекарство

Масштабная вакцинация россиян запланирована на 2021 год. Для граждан РФ прививка будет бесплатной. Она будет проводиться добровольно. Однако известный вирусолог Александр Чепурнов заявил, что вакцина от COVID центра «Вектор» бессильна против болезни. По его словам, провал вакцинации обернется новой волной заболеваемости. Рост больных побьет рекорд после новогодних праздников. Тем временем американский ученые объявили о создании суперэффективной вакцины. Она помогает выработать в десять раз больше антител, чем у переболевших коронавирусом людей.

Регионы РФ получат более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Деньги пойдут на препараты для пациентов, которые лечатся дома. Тем временем на заводе «Медсинтез» объяснили исчезновение из аптек популярного препарата от COVID — Триазавирина. Причиной стали задержки в работе системы маркировки лекарств «Честный знак».

Коронавирус в России

В России четыре дня подряд выявляют по 18 тысяч заражений. За минувшие сутки зафиксировано 18 257 новых случаев заболевания. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране свободны 15% мест в больницах. Коечный фонд превышает 230 тысяч мест. Пик заболеваемости COVID в стране наступит через месяц. В Москву он придет раньше, чем в остальные регионы.

Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме человека всего несколько месяцев, после чего возможно повторное заболевание COVID. Более того, скоро в Россию может прийти новый вид коронавируса, иммунитета к которому у граждан совсем нет. Это штамм 20A.EU1 из Европы, у россиян его еще не выявляли. Однако спасти от заражения могут простуда и другие вирусные заболевания. По словам иммунолога, некоторые вирусы заставляют организм активнее вырабатывать интерфероны — естественный иммунный фактор.

Турция названа самой опасной страной для России в период пандемии. Подавляющее большинство зараженных коронавирусом россиян-туристов вернулись именно из этой страны. При этом в заражении граждан пользователи соцсетей обвинили руководство РФ. По мнению многих, не стоило открывать границы.

Коронавирус в мире

Мир предупредили о новой волне коронавируса. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, зимой COVID станет еще агрессивнее. Поэтому странам предстоят тяжелые месяцы в борьбе с пандемией. Так, в Чехии уже возросло в семь раз число находящихся в больницах пациентов — с 1028 до 7486 человек

Американские ученые пришли к выводу, что тестирование на коронавирус лучше всего проходить на третий день после появления первых симптомов, в это время минимальна вероятность получить ложноотрицательный результат.