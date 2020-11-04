«Опора России» обратилась к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой изменить систему начисления платы за вывоз ТКО. В письме представители организации подчеркивают, что необходимо оценивать объем указанных услуг исходя из фактического объема вывезенных контейнеров с мусором, а не из нормативов по накоплению мусора, установленных региональными властями.
Письмо было составлено в поддержку отельеров, которые в условиях пандемии потеряли существенную часть доходов, пишет газета «Коммерсант». Из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, гостиницы работали весной с загрузкой на уровне 3-5%, однако получили от региональных операторов счета за вывоз ТКО в полном объеме. Организация предложила Кобылкину пересчитать стоимость оказания услуг по вывозу отходов с 1 марта и до конца года, сделав это мерой поддержки гостиничного бизнеса. «Установленные в регионе нормы по накоплению отелями мусора в два-три раза превышают их реальные объемы», — посетовала в разговоре с газетой глава Ассоциации отелей Татарстана Гульнара Сафина.
Стоимость коммунальной услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами» с 2014 года для населения рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и округленной статистической величины — норматива образования мусора для жителей региона. Бизнес же платит не за фактически вывезенный объем, а за обслуживание мусорных контейнеров, количество которых определяется исходя из нормативов региона по накоплению отходов. При этом операторы жалуются, что объем собираемых отходов во время пандемии вырос на 15—30% за счет роста рынка онлайн-доставки, где товары подразумевают дополнительную упаковку, и увеличения потребления продуктов.
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