Челябинку не выпускали из магазина без маски

Жительницу Копейска не выпустили из магазина без маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Жительница Копейска не смогла выйти из супермаркета «Алмаз» в Челябинске без маски. Об этом она рассказала в группе «Подслушано, Копейск» во «Вконтакте».

«Зашли в строительный магазин, купили всё, что нужно, в маске. Маску сняла, подхожу к выходу, охранник не выпускает из магазина. Преграждает путь и держит руками», — пишет жительница Копейска.

По ее словам, затем к ней подошел второй охранник и вновь потребовал надеть маску. Он заявил, что покупателя не выпустят, если она не выполнит их требование.

«Словесная перепалка, конечно, была, но это было без смысла. Работы больше нет, как людей держать, руки распускать и не выпускать из магазина, не соблюдая дистанцию?» — заявила копейчанка.

В администрации ТРК «Алмаз» URA.RU сообщили, что действуют в соответствии с постановлением администрации Челябинска и губернатора региона. «Вход в торговый комплекс без масок запрещен», — отметила администратор Юлия. На вопрос, можно ли снять маску у выхода, администратор ответить не смогла.

В комментариях челябинцы разделились на два противоборствующих лагеря. Одни поддержали жительницу Копейска, другие раскритиковали ее. Напомним, в Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Средство защиты обязательно для магазинов, транспорта, лифтов и других мест скопления людей. За несоблюдение этого требования владельцу торговой точки, а также человеку без маски, грозит штраф.