05 ноября 2020
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03 ноября 2020

В пермской больнице зараженных COVID-19 привязали к кровати. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, капельница, медицина, больница, рука пациента
Руки пациентов привязали к кроватям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае пациентов одной из больниц, которые лечатся от коронавируса, привязали к кровати. Видео появилось в одной из групп соцсети ВКонтакте.

На кадрах видно, что в палате находятся две женщины. Руки у обеих привязаны к кроватям. При этом одна из пациенток лежит на кровати без постельных принадлежностей. Один из пользователей соцсетей утверждает, что на видео запечатлено педиатрическое отделение пермской больницы, какой именно — не уточняется. Его, якобы, приспособили под размещение заболевших коронавирусом.

В больнице URA.RU подтвердили, что некоторые пациенты привязаны к кроватях. По просьбе медперсонала URA.RU не называет медучреждение, в котором велась съемка. «Фиксация мягкими вязками допустима и применяется с целью профилактики нанесения травм пациентом самому себе и окружающим в случае неадекватного поведения. Родственники пациентов были поставлены в известность», — пояснили в пресс-службе больницы, добавив, что сейчас пациенты переведены в специализированные палаты. «У женщин присутствуют сопутствующие психиатрические заболевания», — пояснили в больнице.

Там уточнили также, что ремонт в помещении больницы предполагалось провести в текущем году, но из-за пандемии, его пришлось перенести на неопределенный срок. В пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, в ведомство направлен запрос.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 14 588 случаев заражения COVID-19. По данным краевого опрештаба доля свободного коечного фонда составляет 39,6% при норме 50%.

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