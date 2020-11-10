10 ноября 2020

Челябинский губернатор примет новое решение по карантину

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Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, операционная, светильник, текслер алексей, семенов юрий, ковидная база, инфекционный центр, ковидный госпиталь
Алексей Текслер (слева) откроет новый ковидный госпиталь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе откроет ковидный госпиталь в Малой Сосновке и примет участие в запуске нового комплекса водоочистки на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. В конце недели губернатор должен принять решение по продлению режима повышенной готовности в регионе, введенного из-за коронавируса.

«Новая инфекционная больница была сдана в эксплуатацию в конце октября. На этой неделе госпиталь будет готов к приему пациентов» — сообщили в пресс-службе. На открытие больницы ждут министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Руководить госпиталем будет главврач областной больницы №3 Михаил Вербитский.

Также на неделе Текслер примет участие в запуске нового комплекса водоочистки «Кристалл» на Челябинском трубопрокатном заводе. «Этот комплекс построен в рамках федерального нацпроекта „Экология“ и соглашения правительства области с руководством ЧТПЗ», — уточнили в пресс-службе.

В течение недели Текслер проведет несколько заседаний оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и ОРВИ. В конце недели губернатор должен принять решение о продлении режима повышенной готовности, сроки которого истекут к 15 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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