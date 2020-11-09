В Азербайджане признались, что сбили российский вертолет

МИД Азербайджана признало, что войска республики сбили российский вертолет. В ведомстве отметили, что сделали это по ошибке.
«Полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения», — приводит слова из сообщения МИД республики ТАСС. Там отметили, что российский вертолет летел в темное время суток и на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. В Азербайджане подчеркнули, что до этого случая вертолеты российской армии в указанном районе не появлялись.
Баку готов выплатить Москве компенсацию. Также МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа Ми-24.
Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 упал на территории Армении, передает агентство Nation News. В Минобороны РФ отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, пишет RT. В результате крушения погибли два члена экипажа Ми-24, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.
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