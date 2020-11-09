В Азербайджане признались, что сбили российский вертолет

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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, ми-24, военная авиация, военный вертолет, ударный вертолет, вкс россии
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа Ми-24 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МИД Азербайджана признало, что войска республики сбили российский вертолет. В ведомстве отметили, что сделали это по ошибке.

«Полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения», — приводит слова из сообщения МИД республики ТАСС. Там отметили, что российский вертолет летел в темное время суток и на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. В Азербайджане подчеркнули, что до этого случая вертолеты российской армии в указанном районе не появлялись.

Баку готов выплатить Москве компенсацию. Также МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа Ми-24.

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 упал на территории Армении, передает агентство Nation News. В Минобороны РФ отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий в Нагорном Карабахе, пишет RT. В результате крушения погибли два члена экипажа Ми-24, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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