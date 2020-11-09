09 ноября 2020
08 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 10 ноября. Губернатор откроет новую больницу, из-за нарушений эпидрежима закрывают предприятия

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В Челябинске начали закрывать предприятия сферы услуг из-за нарушений масочного режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Челябинской области приедет на открытие новой инфекционной больницы — предприятия закрывают из-за нарушений эпидрежима — на Челябинском трубопрокатном заводе откроют экологический объект — умер бывший руководитель челябинского района. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:

Текслер откроет новую больницу

На ЧТЗ откроют экологический комплекс

В Челябинске из-за нарушений карантина начали закрывать предприятия

  • Из-за несоблюдения масочного режима в Челябинске планируется закрыть девять предприятий торговли и услуг на срок от двух до 90 дней. Ранее за аналогичные нарушения по решению суда уже были закрыты шесть объектов.

Умер экс-глава челябинского района

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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