В Челябинске начали закрывать предприятия сферы услуг из-за нарушений масочного режима
Губернатор Челябинской области приедет на открытие новой инфекционной больницы — предприятия закрывают из-за нарушений эпидрежима — на Челябинском трубопрокатном заводе откроют экологический объект — умер бывший руководитель челябинского района. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:
Текслер откроет новую больницу
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе откроет новый ковидный госпиталь в Малой Сосновке. Больница была сдана в эксплуатацию в конце октября, а на этой неделе она будет полностью готова к приему больных.
На ЧТЗ откроют экологический комплекс
- На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТЗ) 10 ноября откроется экологический объект AQA Кристалл. Его запустят губернатор Алексей Текслер и другие высокопоставленные чиновники и промышленники.
В Челябинске из-за нарушений карантина начали закрывать предприятия
- Из-за несоблюдения масочного режима в Челябинске планируется закрыть девять предприятий торговли и услуг на срок от двух до 90 дней. Ранее за аналогичные нарушения по решению суда уже были закрыты шесть объектов.
Умер экс-глава челябинского района
- От осложнений после коронавируса скончался бывший глава Катав-Ивановского муниципального района Василий Васильченко. Об этом сообщили источники URA.RU в администрации района.
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