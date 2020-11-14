Какие осложнения ждут россиян, переболевших коронавирусом

Коронавирус действует на сердце, отмечает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Коронавирусная инфекция может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему. При появлении отеков, отдышки и приступов удушья следует обратиться к врачу, предупреждает генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

«При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», — рассказал Евгений Шляхто РИА «Новости».

Кроме того, академик отметил, что больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в разгар пандемии нужно вести здоровый образ жизни, соблюдать диету и принимать выписанные врачом лекарства. При этом от плановых обследований в лечебных учреждениях лучше отказаться из-за эпидемиологической обстановки.

В России за последние сутки выявлено 22 702 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 719 человек больше, чем 13 ноября, передает «Ридус».