25 ноября 2020
24 ноября 2020

Что запрещено и что разрешено в ХМАО во время карантина. Список

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В ХМАО продлили карантин до 15 января и ввели дополнительные ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти ХМАО вводят новые ограничения. Губернатор Наталья Комарова распорядилась продлить карантин до 15 января. URA.RU собрало актуальный список запретов и разрешений, которые действуют в Югре на время пандемии.

В ХМАО запрещено:

  • без крайней необходимости покидать жилье людям из группы риска, жителям округа старше 65 лет и тем, кому выдано предписание об обязательной самоизоляции;
  • проводить в закрытых помещениях массовые мероприятия, в том числе корпоративы, детские утренники, новогодние ярмарки, выставки, приостановить работу аниматоров;
  • проведение ремонтных и строительных работ в будние дни c 19:00 текущего дня до 15:00 следующего дня;
  • принимать посетителей ресторанам, барам, клубам, кафе и другим развлекательным заведениям с 23:00 до 06:00;
  • детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;
  • заниматься очно школьному классу или детсадовской группе, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса;
  • находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора и не соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих;

Разрешено:

  • проводить ремонтные работы в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни;
  • работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;
  • работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;
  • гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Власти ХМАО рекомендуют:

  • продлить обучение в дистанционной форме для школьников с 6 по 11 класс до 31 декабря;
  • с 1 по 31 декабря организациям допобразования перенести теоретические занятия на дистант, а практические занятия оставить в очном формате.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила карантин до 15 января 2021 года. Празднование новогодних корпоративов, детские утренники, ярмарки, выставки, а также ремонтные и строительные работы в будние дни будут запрещены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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