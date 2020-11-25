Число больных и умерших растет с каждым днем (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 25 ноября — 349-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 260-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 25 065, выздоровели 16 616 и скончались 818 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 138 828 (+24 326) случаев заражения. Вылечился 1 634 371 (+23 226) пациент — 76,4% от заболевших. Умер 37 031 (+491) человек — больше 1,7% от заразившихся.

Регион накрывает волна заражений и смертей

По данным на 24 ноября, на Южном Урале зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусом за сутки против 223 накануне. Снизившись до 213 заражений в прошедшую пятницу она начала вновь скачкообразно расти: 219, 223 и, наконец, приблизилась к отметке в 230 зараженных. Максимум за всю пандемию был достигнут в середине июля — 258 случаев. При этом вторые сутки в области регистрируют по девять смертей — это также своего рода рекорд.

Во всех регионах УрФО ситуация с коронавирусом остается тяжелой. Лидирует Свердловская область — 384 новых случая инфекции. Далее идет Пермский край с 296 зараженными и ХМАО (+197 случаев), в ЯНАО 196 случаев, в Тюменской области — 172. Меньше всего заболевших в Курганской области — 104 зараженных.

Челябинский крематорий взвинтил цены

Цены на услуги крематория в Челябинске выросли примерно в два раза. При этом с начала пандемии заметно — примерно в 1,5 раза — вырос и спрос. «Ранее до 30% родственников умерших пользовались такими услугами, сейчас их количество выросло до 45%», — рассказал URA.RU источник в похоронном бизнесе. По его словам, до 70% умерших с документально подтвержденным COVID стали обращаться именно в крематорий и вынуждены платить за особый регламент кремации, который увеличивает расходы примерно с 14,5 тысяч до 26 тысяч рублей.

Таксисты обсуждают новый запрет

Водители такси в Челябинске обсуждают запрет возить более одного пассажира из-за карантина по коронавирусу, если речь не идет о членах одной семьи. «Региональные власти ввели ограничение: в машине могут быть только два человека — водитель и пассажир. Исключением могут стать члены одной семьи, например, мама с ребенком», — указано в чате руководства компании «Яндекс-такси». По мнению таксистов, требование распределять таких пассажиров на несколько автомобилей избыточно.

…а «Яндекс» и власти опровергают

В правительстве Челябинской области эту информацию категорически опровергли. «Дополнительных ограничений не вводилось на работу такси. В частности, не было такого запрета — не возить более одного пассажира. Такси обязаны соблюдать все меры безопасности, установленные ранее Роспотребнадзором. Южноуральцам, чтоб обезопасить себя в такси, достаточно использовать маски и перчатки!» — сказала URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Яндекс-такси» также опровергли информацию об ограничениях.

Челябинские рестораторы сами вводят ограничения из-за COVID

Рестораны Челябинска, не дожидаясь ограничения из-за COVID на число посетителей (как в кинотеатрах и театрах), сами идут на подобные меры. Как пояснил URA.RU ресторатор Илья Ройтенберг, он дал указания ограничить число столиков в его ресторане. «Пусть посетителей будет меньше и это безопасней, — сообщил ресторатор URA.RU. — Поэтому мы ограничили число заказов на столики. Ни к чему собирать толпы и полные залы в такое время. Это решение мы приняли, посоветовавшись с сотрудниками» Речь идет о ресторане «Лаборатория живого пива». Ройтенберг также отметил, что его ресторана не коснулся запрет на проведение новогодних вечеринок. «Мы и не планировали таких вечеринок», — пояснил он. С 1 декабря и по 10 января работа ресторанов и кафе в Челябинской области запрещена в ночное время, с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Действующий в регионе до 27 декабря режим повышенной готовности обновился. Так, власти запретили новогодние и рождественские праздники и программы в кафе и ресторанах и ввели ограничения на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах. До принятия такого постановления залы можно было заполнять наполовину, теперь не более, чем на 25%. Для читателей URA.RU мы подготовили актуальный список запретов и ограничений.

Озвученный губернатором Алексеем Текслером план «перезагрузки» коронавирусных ограничений включает гораздо больше пунктов. В том числе, дистанционное обучение для старших классов и студентов; ограничение продажи билетов в кинотеатры и концертные залы; полный запрет массовых мероприятий.

Правительство РФ выделило регионам страны 80 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги направят в 39 регионов, в том числе и в Челябинскую область.