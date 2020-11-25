Власти запретили шуметь в определенные часы, но механизм контроля этого запрета просто нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После подписания губернатором ХМАО Натальей Комаровой очередного пакета коронавирусных запретов, в регионе заговорили о невозможности исполнять один из новых. Речь идет о запрете делать ремонт в квартирах или шуметь на стройках в определенные часы. Об этом на условиях анонимности рассказали в мэрии крупного города ХМАО.

«В ХМАО действует региональный закон, который регламентирует время, когда можно шуметь, например, проводить ремонтные работы, а когда нет. Практика показывает, что масштабно этот закон никогда не исполнялся, не будет исполняться и сейчас. В многоквартирных домах практически невозможно понять, где и кто шумит, а полиция на такие вызовы может и не приехать», — рассказали в мэрии.

По новому постановлению главы региона, жителям разрешено проводить строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы только 4 часа в день — с трех до семи. В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что вводятся эти ограничения в «целях создания благоприятных условий для выздоровления больных, обучения». Исключения сделаны только для тех домов, которые построены в этом году — там шуметь можно, как и раньше — с восьми утра.

Источник в полиции ХМАО подтвердил, что контролировать новое ограничение будет затруднительно, а для подробного ответа и получения статистики по пресечению нарушений «закона о тишине» попросили прислать запрос. Он был отправлен, ответ на него поступит позже.

Ранее URA.RU писало, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти ХМАО ввели новые ограничения. Так, карантин продлен до 15 января, запрещены массовые развлекательные мероприятия для детей и продлено дистанционное обучение в школах.