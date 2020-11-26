26 ноября 2020

В Екатеринбурге пожарные эвакуировали семью с детьми с 8 этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные помогли семье спуститься Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные эвакуировали 5 человек с верхних этажей девятиэтажки в поселке Калиновский (Екатеринбург). Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.

Среди спасенных — семья с двумя детьми и еще один человек. «Мы приехали вечером домой, поднялись на 8-й этаж — все было нормально. Но уже через несколько минут весь подъезд заволокло черным дымом, — рассказала Лариса, мать спасенного семейства. — Оказалось, загорелась квартира на шестом этаже. Мы открывали окно, чтобы подышать, а муж плескал водой на дым».

По словам женщины, пожарные приехали очень быстро — минут через 10. Постучали в квартиру, узнав, что тут целая семья, вызвали подкрепление — и вскоре еще несколько пожарных принесли баллоны с кислородом и маски. Семья смогла спуститься во двор. А соседа с 9 этажа эвакуировали с помощью автолестницы.

Получить комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области о данном происшествии к моменту публикации не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

Семья спаслась благодаря пожарным
Фото: Арина Хайдаршина

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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