Пожарные помогли семье спуститься Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные эвакуировали 5 человек с верхних этажей девятиэтажки в поселке Калиновский (Екатеринбург). Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.

Среди спасенных — семья с двумя детьми и еще один человек. «Мы приехали вечером домой, поднялись на 8-й этаж — все было нормально. Но уже через несколько минут весь подъезд заволокло черным дымом, — рассказала Лариса, мать спасенного семейства. — Оказалось, загорелась квартира на шестом этаже. Мы открывали окно, чтобы подышать, а муж плескал водой на дым».

По словам женщины, пожарные приехали очень быстро — минут через 10. Постучали в квартиру, узнав, что тут целая семья, вызвали подкрепление — и вскоре еще несколько пожарных принесли баллоны с кислородом и маски. Семья смогла спуститься во двор. А соседа с 9 этажа эвакуировали с помощью автолестницы.

Получить комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области о данном происшествии к моменту публикации не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

Семья спаслась благодаря пожарным Фото: Арина Хайдаршина