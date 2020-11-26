26 ноября 2020
25 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 27 ноября. Глава МВД покинул свой пост, чиновникам отменили надбавки

© Служба новостей «URA.RU»
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Давыдов Михаил, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю. Пермь , давыдов михаил
Глава ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов покинул свой пост Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Руководитель полицейского главка ушел в отставку — депутаты отменили индексацию зарплат госслужащим — Кунгур объединят с районом — в больницы привезут новое оборудование. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

В отставку ушел начальник краевой полиции

Чиновникам урезали зарплаты

Экс-министр не смог избраться на пост мэра

Произошло объединение двух муниципалитетов

В больницы края завезут новое оборудование

  • Новые аппараты искусственной вентиляции легких поступят в больницы региона. Их получит детская клиническая больница, Пермский онкологический диспансер и клиническая больнице № 4. Остальные аппараты установят в больницу Вагнера в Березниках, Чайковскую ЦГБ и горбольницу Соликамска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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