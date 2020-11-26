Глава ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов покинул свой пост Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Руководитель полицейского главка ушел в отставку — депутаты отменили индексацию зарплат госслужащим — Кунгур объединят с районом — в больницы привезут новое оборудование. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

В отставку ушел начальник краевой полиции

Руководитель главного управления МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов ушел в отставку. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, знакомый ситуацией.

Новым начальником может быть назначен начальник УМВД по Забайкальскому краю, генерал-майор полиции Александр Щеглов.

По словам источника, от нового руководителя ждут серьезных изменений в работе ведомства.

В то же время политики региона ждут того, что бывшие пермские мэры, министры и председатели дум могут оказаться фигурантами уголовных дел в связи с назначением нового руководителя главка.

Чиновникам урезали зарплаты

Депутаты законодательного собрания на собрании 26 ноября не приняли закон об индексации заработных плат госслужащим.

Экс-министр не смог избраться на пост мэра

Бывший министр природных ресурсов и экологии края Дмитрий Килейко не смог избраться главой Пермского района. Его кандидатуру не поддержали депутаты на собрании, которое прошло 26 ноября.

Произошло объединение двух муниципалитетов

Депутаты краевого заксобрания 26 ноября приняли решение о преобразовании Кунгура и Кунгурского района в единый округ. Это объединение коснется 17 поселений района.

В больницы края завезут новое оборудование

Новые аппараты искусственной вентиляции легких поступят в больницы региона. Их получит детская клиническая больница, Пермский онкологический диспансер и клиническая больнице № 4. Остальные аппараты установят в больницу Вагнера в Березниках, Чайковскую ЦГБ и горбольницу Соликамска.