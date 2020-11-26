Глава ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов покинул свой пост
Руководитель полицейского главка ушел в отставку — депутаты отменили индексацию зарплат госслужащим — Кунгур объединят с районом — в больницы привезут новое оборудование. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:
В отставку ушел начальник краевой полиции
- Руководитель главного управления МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов ушел в отставку. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, знакомый ситуацией.
- Новым начальником может быть назначен начальник УМВД по Забайкальскому краю, генерал-майор полиции Александр Щеглов.
- По словам источника, от нового руководителя ждут серьезных изменений в работе ведомства.
- В то же время политики региона ждут того, что бывшие пермские мэры, министры и председатели дум могут оказаться фигурантами уголовных дел в связи с назначением нового руководителя главка.
Чиновникам урезали зарплаты
- Депутаты законодательного собрания на собрании 26 ноября не приняли закон об индексации заработных плат госслужащим.
Экс-министр не смог избраться на пост мэра
- Бывший министр природных ресурсов и экологии края Дмитрий Килейко не смог избраться главой Пермского района. Его кандидатуру не поддержали депутаты на собрании, которое прошло 26 ноября.
Произошло объединение двух муниципалитетов
- Депутаты краевого заксобрания 26 ноября приняли решение о преобразовании Кунгура и Кунгурского района в единый округ. Это объединение коснется 17 поселений района.
В больницы края завезут новое оборудование
- Новые аппараты искусственной вентиляции легких поступят в больницы региона. Их получит детская клиническая больница, Пермский онкологический диспансер и клиническая больнице № 4. Остальные аппараты установят в больницу Вагнера в Березниках, Чайковскую ЦГБ и горбольницу Соликамска.
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