В Пермском крае за сутки выявили 299 новых случаев коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 ноября, — 355-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 265-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 269 316 (+26 683) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 20 382 (+299) инфицированных. Выздоровели 14 144 (+229) человека, умерли — 962 (+21), в том числе непосредственно от COVID-19 — 616 (+18 за сутки) человека.

Темп распространения инфекции снижается. Коэффициент заболеваемости ( Rt) впервые за два месяца опустился практически до единицы (1,01) . Это означает, что практически остановилось увеличение суточного прироста числа заболевших. При этом общий прирост числа заболевших остается высоким — 1,5%. В больницах региона находится 2064 пациента, из них 145 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус за сутки выявлен в 33 муниципалитетах региона. Больше всего заболевших проживает в Перми — 168 человек. В Березниках зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом, в Осе и Пермском районе — по 12 человек, в Кунгуре — 11, в Чернушке — семь, в Нытве — шесть.

Жители Березников обратились к Путину из-за дистанционного образования. Родители школьников недовольны законопроектом о дистанционном обучении. Они записали видеообращение к главе государства Владимиру Путину, где сообщили, что дистант нарушает права их детей.

Планы по строительству инфекционной больницы раскрыты. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что ни одна быстро возводимая инфекционная больница не решит кардинально всех проблем, поскольку там будет ограниченное число койко-мест. Поэтому, по его мнению, нужно строить больницу в рамках государственно-частного партнерства и на ближайшие дни запланированы переговоры по поддержке проекта.

Пермякам выдадут бесплатные лекарства от COVID-19. Препараты смогут получить горожане с подтвержденным диагнозом, которые проходят лечение в домашних условиях. Медикаменты будут выдавать участковые терапевты или медики из «ковидной» бригады. Также лекарства можно будет получить через фельдшерско-акушерские пункты и сельские врачебные амбулатории. За препаратами не нужно идти в поликлинику или аптеку, их доставят домой.

В пандемию пермяки стали реже пользоваться платными парковками. Ожидается, что в 2020 году доходы от платных парковок сократятся на четверть . Также горожанам в очередной раз напомнили про низкую стоимость платных парковок, приведя в пример другие города-миллионники и Москву, где стоимость одного часа парковки доходит до 380 рублей.