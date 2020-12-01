В округе разрешили ночную работу кафе на территориях АЗС Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Для общепита на автозаправках разрешат ночную торговлю — главы муниципалитетов отчитаются перед губернатором Югры — 31 декабря хотят сделать нерабочим днем — общественники готовят гуманитарную миссию в Карабах — бывших чиновников будут судить за коррупцию, а депутата за драку в кабинете мэра. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:

Для ряда предприятий общепита ослабят карантинные меры

На АЗС Югры разрешат круглосуточную работу кафе, так как это было сделано ранее для предприятий общепита на автостанциях, железнодорожных вокзалах, аэропортах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

Муниципалитеты готовятся к праздникам

Все югорские мэры 1—2 декабря отчитаются перед губернатором Натальей Комаровой о том, как они готовы провести День рождения ХМАО и Новый год. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

31 декабря могут сделать нерабочим днем

Депутаты окружного парламента предложили властям сделать нерабочим 31 декабря 2020 года. Об этом URA.RU сообщили в аппарате фракции ЛДПР в думе ХМАО.

В Югре готовят к отправке гуманитарный конвой

Югорский Гуманитарный Добровольческий Корпус объявил о наборе желающих для возможной отправки в Нагорный Карабах с гуманитарной миссией. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель общественной организации Эдуард Логинов.

Бывших чиновников ждет суд

В Югре завершено расследование уголовного дела против девятерых бывших сотрудников департамента экономического развития ХМАО, которые систематически получали взятки в особо крупных размерах. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе окружного Следственного комитета.

На депутата возбудили уголовное дело за драку в кабинете мэра

На депутата гордумы Мегиона Лечи Арсаева возбудили уголовное дело по факту избиения предпринимательницы Анаит Анисян в кабинете главы города Олега Дейнеки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.