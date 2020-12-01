Для общепита на автозаправках разрешат ночную торговлю — главы муниципалитетов отчитаются перед губернатором Югры — 31 декабря хотят сделать нерабочим днем — общественники готовят гуманитарную миссию в Карабах — бывших чиновников будут судить за коррупцию, а депутата за драку в кабинете мэра. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:
Для ряда предприятий общепита ослабят карантинные меры
- На АЗС Югры разрешат круглосуточную работу кафе, так как это было сделано ранее для предприятий общепита на автостанциях, железнодорожных вокзалах, аэропортах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.
Муниципалитеты готовятся к праздникам
- Все югорские мэры 1—2 декабря отчитаются перед губернатором Натальей Комаровой о том, как они готовы провести День рождения ХМАО и Новый год. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
31 декабря могут сделать нерабочим днем
- Депутаты окружного парламента предложили властям сделать нерабочим 31 декабря 2020 года. Об этом URA.RU сообщили в аппарате фракции ЛДПР в думе ХМАО.
В Югре готовят к отправке гуманитарный конвой
- Югорский Гуманитарный Добровольческий Корпус объявил о наборе желающих для возможной отправки в Нагорный Карабах с гуманитарной миссией. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель общественной организации Эдуард Логинов.
Бывших чиновников ждет суд
- В Югре завершено расследование уголовного дела против девятерых бывших сотрудников департамента экономического развития ХМАО, которые систематически получали взятки в особо крупных размерах. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе окружного Следственного комитета.
На депутата возбудили уголовное дело за драку в кабинете мэра
- На депутата гордумы Мегиона Лечи Арсаева возбудили уголовное дело по факту избиения предпринимательницы Анаит Анисян в кабинете главы города Олега Дейнеки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
Подписывайтесь на URA.RU в