01 декабря 2020
30 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 2 декабря. Кафе на АЗС разрешат работать ночью, 31 декабря могут сделать выходным

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе и рестораны с национальной кухней. Екатеринбург, кафе дуэт, столоваяобщепит
В округе разрешили ночную работу кафе на территориях АЗС Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Для общепита на автозаправках разрешат ночную торговлю — главы муниципалитетов отчитаются перед губернатором Югры — 31 декабря хотят сделать нерабочим днем — общественники готовят гуманитарную миссию в Карабах — бывших чиновников будут судить за коррупцию, а депутата за драку в кабинете мэра. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:

Для ряда предприятий общепита ослабят карантинные меры

  • На АЗС Югры разрешат круглосуточную работу кафе, так как это было сделано ранее для предприятий общепита на автостанциях, железнодорожных вокзалах, аэропортах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

Муниципалитеты готовятся к праздникам

  • Все югорские мэры 1—2 декабря отчитаются перед губернатором Натальей Комаровой о том, как они готовы провести День рождения ХМАО и Новый год. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

31 декабря могут сделать нерабочим днем

В Югре готовят к отправке гуманитарный конвой

  • Югорский Гуманитарный Добровольческий Корпус объявил о наборе желающих для возможной отправки в Нагорный Карабах с гуманитарной миссией. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель общественной организации Эдуард Логинов.

Бывших чиновников ждет суд

На депутата возбудили уголовное дело за драку в кабинете мэра

  • На депутата гордумы Мегиона Лечи Арсаева возбудили уголовное дело по факту избиения предпринимательницы Анаит Анисян в кабинете главы города Олега Дейнеки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

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