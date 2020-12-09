Власти ХМАО объяснили почему правительство создавалось три месяца

Это связано с новым функционалом, который требовалось распределить между чиновниками Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Новое правительство ХМАО создавалось почти три месяца из-за новых задач, которые стоят перед региональной властью. Об этом URA.RU рассказала директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

«Обновились национальные цели, появляются новые задачи по реализации нацпроектов, которые требуют выстраивания межведомственных связей и отладки модели межведомственного взаимодействия при их реализации, системного вовлечения в это муниципалитетов. Это требовало определенной перенастройки системы изнутри, но это не касалось каких-то новых фамилий», — объяснила Шумакова.

Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. который по просьбе URA.RU оценил новый состав правительства, считает, что его формирование действительно было длительным, но на то есть основания. «Наталья Комарова диагностировала адекватность общей структуры, ведомств и отдельных специалистов. Вхождение в правительство мэров и особый статус кураторов нацпроектов, должны провести к общему росту эффективности его работы», — резюмировал Орлов.

Ранее URA.RU писало, что в новом составе правительства должности сохранили абсолютно все вице-губернаторы, но в него вошли два мэра и один новый куратор спецпроектов — бывший глава Сургута Вадим Шувалов.