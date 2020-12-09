09 декабря 2020

Два мэра получили влиятельные статусы в правительстве ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, правительство хмао, югра
Они получили рычаги управления, способные оказать влияние на политику всего региона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и глава Сургутского района Андрей Трубецкой вошли в новый состав правительства ХМАО с правом совещательного голоса. Они получили право лоббировать интересы сразу всех территорий в правительстве и влиять на решения, принимаемые руководством региона.

«Глава Сургутского района вошел в состав правительства с правом совещательного голоса как руководитель крупнейшего района, а Максим Ряшин — как глава столичного региона. Осуществлять свою деятельность [в составе правительства] они будут по месту своей основной работы», — добавила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

Они будут участвовать в выработке и обсуждении всех ключевых нормативно-правовых актов и представлять мнение глав и жителей других муниципальных образований. Их роль в том, добавила Шумакова, чтобы во время обсуждений тех или иных нововведений, давать экспертную оценку принимаемых и обсуждаемых законов, с точки зрения муниципальных образований.

Ранее URA.RU писало, что почти через три месяца после своего назначения на пост губернатора ХМАО, Наталья Комарова утвердила окончательный состав регионального правительства. Вице-губернаторский корпус не изменился, но право решающего голоса получили директора департаментов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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