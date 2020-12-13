В ХМАО появится первый TikTok дом

В Ханты-Мансийске построят медиа студию для молодых блогеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийске оборудуют медиа студию по типу «TikTok домов», в котором молодые блогеры смогут бесплатно пользоваться аппаратурой и производить контента для соцсетей. Тут же, в соседнем павильоне, будет находиться сувенирный центр. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор издательского дома «Новости Югры» и куратор проекта Светлана Бурлуцкая.

«Нам необходимо было расширить зону розничной торговли, и мы пошли таким креативным путем. В одной зоне будет находиться медиа студия по типу „TikTok домов“, в другой — сувенирный ресурсный центр. Проект будет объединять в себе народный промысел, digital-индустрию, медиа-арт и дизайн», — рассказала Бурлуцкая.

Бурлуцкая добавила, что основной целью является продвижение югорского производителя в сфере сувениров и дизайна. В медиа зоне будут проходить тренинги с участием опытных блогеров. Закончить проект планируется до конца года, но работать, скорее всего, он начнет в 2021 году.

Ранее URA.RU писало, что блогер-миллионник из ХМАО попала на Porsche в скандал на дороге. Девушка пыталась выгнать мужчину с парковочного места, поскольку у нее в машине был годовалый ребенок и тяжелые пакеты.