14 декабря 2020

Уволился главный таможенник Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления в 2019 году. Екатеринбург, погоны, таможенники, шеврон, таможенная служба, уральское таможенное управление
В пермской таможне сменилось руководство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник Пермской таможни Сергей Пашкин покинул свой пост. Информация отражена на сайте таможенного управления.

Пермскую таможню в статусе «и.о.» возглавил Олег Хиюзов. До этого он занимал пост первого замначальника таможни. В свою очередь, Пашкин возглавил Минераловодскую таможню, указано на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Пашкин был назначен начальником Пермской таможни в январе 2017 года. До того он в течение года исполнял обязанности начальника управления. Ранее стало известно, что Пашкин уволится в связи с переходом на новое место работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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