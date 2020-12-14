Уволился главный таможенник Пермского края

В пермской таможне сменилось руководство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник Пермской таможни Сергей Пашкин покинул свой пост. Информация отражена на сайте таможенного управления.

Пермскую таможню в статусе «и.о.» возглавил Олег Хиюзов. До этого он занимал пост первого замначальника таможни. В свою очередь, Пашкин возглавил Минераловодскую таможню, указано на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Пашкин был назначен начальником Пермской таможни в январе 2017 года. До того он в течение года исполнял обязанности начальника управления. Ранее стало известно, что Пашкин уволится в связи с переходом на новое место работы.