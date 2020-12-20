В ЯНАО разгорается скандал после прямой линии губернатора

Жители Нового-Уренгоя жалуются на еду в школах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО обрушились с критикой на департамент образования Нового-Уренгоя из-за якобы плохого питания в школах. Критика появилась после прямой линии губернатора Дмитрия Артюхова на фоне вопроса жительницы Нового Уренгоя о некачественной еде во многих школах города.

«В школах Нового Уренгоя ужасное питание, дети голодают, еда холодная и с инородными телами, обращения в местные органы контроля не дают результатов», — на правах анонимности написала женщина Артюхову в Инстаграм.

К претензии присоединились и другие жители Нового Уренгоя. «Блюда в школьной столовой часто пересолены, пропитаны маслом, дети мучаются кто с несварением, кто с расстройством кишечника», — на правах анонимности рассказал агентству URA.RU один из горожан.

Еще один из родителей, Андрей Минченков, выразил свое недовольство в социальных сетях: «Моя тоже не ест: говорит, невкусно. Школа 8-я, да не первый год так, вторая дочь ходит в эту школу и с едой так себе…».

Также родительской критике подверглась школа № 7. Как рассказала URA.RU Юлия Гордеева, чья дочь учится в этой школе, один обед обходится в 120 рублей, которые она тратила понапрасну. «Ребенок сказал, что в школьной столовой есть невозможно», — добавила родительница.

В департаменте образования Нового Уренгоя агентству объяснили, что родители, которые жалуются, не знают, чем питаются их дети, и не были в столовых лично. «В каждой школе у нас работает бракеражная комиссия, которая проверяет качество еды. И если бы питание было невкусным, то его бы сняли с раздачи. А этот вопрос губернатору постоянно пишут одни и те же», — ответили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что школьников ЯНАО кормили просроченной едой из грязной посуды. В школах города Губкинского выявили нарушения санитарных правил и норм.