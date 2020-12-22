Расходы на обманутых дольщиков в РФ сократят в 90 раз

На решение проблемы обманутых дольщиков в 2022 году пока выделен 1 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На решение проблемы обманутых дольщиков в этом году из бюджета России было выделено порядка 90 миллиардов рублей. При этом в 2022 году на достройку домов и компенсации предусмотрен только один миллиард рублей. Депутаты считают, что этой суммы недостаточно и намерены поднимать вопрос об увеличении финансирования. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Нас очень беспокоит, что в бюджете на предстоящие три года есть провал — пока на 2022 год запланирован всего один миллиард рублей. Это, что называется, ни о чём. На следующий год деньги есть, на 2023 запланирована большая сумма, а вот на 2022, к сожалению, она недостаточна», — передает слова депутата «Парламентская газета».

По словам Николаева, вопрос об увеличении средств планируется поднять в следующем году, когда Госдума будет утверждать бюджет на 2022—2024 года. Однако уже сейчас есть существенные результаты в решении проблемы обманутых дольщиков. Так с 2017 по 2020 года приняты решения о восстановлении прав 44 тысяч граждан.

Ранее стало известно, что в России могут ввести персонифицированный учет обманутых дольщиков в Единой информационной системе жилищного строительства. С такой инициативой выступил Фонд защиты прав граждан, в настоящий момент готовится законопроект.